10% жилых домов Киева на 2 недели останутся без горячей воды

Горячее водоснабжение около 10% жилых домов Киева приостановят до 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая.

На втором этапе будут испытывать на прочность сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорок и центра Киева. Горячее водоснабжение около 10% жилых домов приостановят до 5 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 мая "Киевтеплоэнерго" развернет испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5.

Они продлятся около двух недель - до 5 июня 2020 года.

"В связи с этим горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорок и центра Киева", - добавили в компании.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение через гидравлические испытания сетей, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

Экономическая правда