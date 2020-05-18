10% житлових будинків Києва на 2 тижні залишаться без гарячої води

Гаряче водопостачання близько 10% житлових будинків Києва призупинять до 5 червня.

Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

"Друга черга гідравлічних випробувань тепломереж в Києві розпочнеться 19 травня.

На другому етапі випробовуватимуть на міцність мережі частини Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва. Гаряче водопостачання близько 10% житлових будинків призупинять до 5 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 травня "Київтеплоенерго" розгорне випробування мереж зони теплопостачання ТЕЦ-5.

Вони триватимуть близько двох тижнів - до 5 червня 2020 р.

"У зв’язку з цим гаряче водопостачання призупиниться для 1300 житлових будинків Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва", - додали у компанії.

Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування мереж, розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго.

Економічна правда