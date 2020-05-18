10% житлових будинків Києва на 2 тижні залишаться без гарячої води
Гаряче водопостачання близько 10% житлових будинків Києва призупинять до 5 червня.
Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".
"Друга черга гідравлічних випробувань тепломереж в Києві розпочнеться 19 травня.
На другому етапі випробовуватимуть на міцність мережі частини Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва. Гаряче водопостачання близько 10% житлових будинків призупинять до 5 червня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 19 травня "Київтеплоенерго" розгорне випробування мереж зони теплопостачання ТЕЦ-5.
Вони триватимуть близько двох тижнів - до 5 червня 2020 р.
"У зв’язку з цим гаряче водопостачання призупиниться для 1300 житлових будинків Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва", - додали у компанії.
Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування мереж, розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго.
Економічна правда
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