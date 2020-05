Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei

Государственный секретарь Майкл Помпео опубликовал заявление касательно новых санкций США против Huawei.

Источник: сайт Госдепартамента США

Дословно: "Правительство США сегодня сделал еще один шаг, чтобы защитить национальную безопасность страны и целостность сетей 5G, расширив правило о прямых иностранных товары Министерства торговли США, чтобы запретить Huawei обходить законы США. Мы не потерпим попыток Коммунистической партии Китая подорвать неприкосновенность частной жизни наших граждан или целостность сетей 5G во всем мире.

Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в краже американских технологий и помощи Ирана уклониться от санкций.."

Детали: отныне компании, желающие продать определенную продукцию Huawei, произведенную по технологии США, должны получить лицензию от Соединенных Штатов.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.

Компания Huawei Technologies Co Ltd была внесена список компаний, торговля с которыми запрещается.

Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

Украинская правда