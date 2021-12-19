JPMorgan оштрафовали на 200 миллионов долларов, потому что сотрудники использовали личные чаты для бизнеса
Регулирующие органы США оштрафовали компанию JPMorgan Chase на 200 миллионов долларов за то, что она не отслеживала служебную переписку на личных мобильных телефонах и электронной почте сотрудников.
Об этом сообщает nytimes.
Как передает издание, сотрудники отдела ценных бумаг банка избегали надзора, обсуждая бизнес компании на своих личных устройствах.
JPMS не сохранил данные о коммуникациях примерно 100 людей и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.
"Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и когда компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков", - заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.
JPMorgan признал, что его поведение нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, которые направлены на защиту инвесторов и поддержание справедливых рынков.
Банк также согласился нанять консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований для обзора своей политики и процедур сохранения электронных сообщений.
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