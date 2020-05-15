ЕС готовит план выкупа акций компаний – СМИ

Власти ЕС находятся в финальной стадии разработки плана по приобретению долей в ключевых европейских компаниях с целью защитить их от экономических последствий коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным собеседников агентства, предпочтительным вариантом является создание централизованной схемы "поддержки платежеспособности", которая будет финансироваться странами-членами ЕС и будет определять инвестиции в системообразующие компании.

Кроме того, рассматривается вариант размещения европейскими компаниями конвертируемых облигаций в пользу Европейского инвестиционного банка, которые могут затем быть конвертированы в акции.

По словам источников, страны ЕС в целом согласны с необходимостью подобных мер поддержки, однако между ними сохраняются противоречия. В частности, Италия и Франция хотят, чтобы в приоритете была помощь компаниям в странах, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса и падения экономики.

В свою очередь представители Германии настаивают на большей прозрачности в том, что касается выгоды таких мер для крупнейшей экономики Европы, на которую придется значительная доля финансовых затрат на их реализацию.

Собеседники агентства отмечают, что о новой схеме поддержки предприятий может быть объявлено в ближайшие дни.