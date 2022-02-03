Банк Англии во второй раз повысил ставку, в еврозоне не спешат

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Банк Англии из-за инфляционного давления повысил учетную ставку до 0,5%, в то время как Европейский центробанк оставил свою ставку неизменной.

Об этом сообщает Bloomberg, пресс-служба Европейского центробанка.

Британия, таким образом, повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов решением большинства членов Комитета по монетарной политике. В то же время, 4 из 9 его членов поддерживали более резкое повышение – сразу на 50 б.п. Такой шаг мог оказаться беспрецедентным с 1997 года.

Регулятор опасается, что инфляция в стране в этом году ускорится до 7%. Напомним, что в декабре цены в Британии выросли на 5,4%, что стало рекордом за 30 лет. В то же время целевая инфляция центробанка составляет всего 2%.

Кроме того, Банк Англии начнет сокращать свой портфель ценных бумаг, который в последнее десятилетие для стимулирования экономики вырос до 895 млрд фунтов (1,2 трлн долларов). Также регулятор перестанет реинвестировать выплаты по бондам в рамках политики количественного смягчения.

В еврозоне, несмотря на рекордную инфляцию, к повышению ставок до сих пор не готовы. Европейский центральный банк продолжает удерживать учетную ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%.

При этом ЕЦБ заявил, что будет сокращать покупку облигаций в течение 2022 года и полностью прекратит покупку активов вплотную к моменту повышения ставки.

Глава центробанка отмечает, что регулятор вряд ли решится на повышение ставок до конца года. Представители рынка к такому заявлению отнеслись скептически, ведь страны еврозоны находятся в состоянии скорейшего роста цен за последние десятилетия.

Рынок ожидал, что ЕЦБ повысит ставку на 10 б.п. до сентября, но с публикацией последних данных инфляций прогнозируют подобный шаг в июле. До конца года аналитики прогнозируют повышение ставки на 30 б.п.

Напоминаем:

Инфляция в странах еврозоны в январе ускорилась до 5,1% в январе по отношению к ценам в прошлом году – это самый высокий показатель за все время наблюдения.

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, но планирует ее повысить в марте.

Повышение ставок ведущими центробанками уменьшает "аппетит" инвесторов к риску.

Как следствие, инвестиции в развивающиеся страны (к которым относится и Украина), станут дороже, ведь доходность по государственным заимствованиям рассчитывается как ставка по казначейским обязательствам США "плюс" премия за риск.

Экономическая правда