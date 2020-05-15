ЄС готує план викупу акцій компаній – ЗМІ

Влада ЄС знаходиться у фінальній стадії розробки плану з придбання часток у ключових європейських компаніях з метою захистити їх від економічних наслідків коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

За даними співрозмовників агентства, кращим варіантом є створення централізованої схеми "підтримки платоспроможності", яка фінансуватиметься країнами-членами ЄС і буде визначати інвестиції в системоутворюючі компанії.

Крім того, розглядається варіант розміщення європейськими компаніями конвертованих облігацій на користь Європейського інвестиційного банку, які можуть потім бути конвертовані в акції.

За словами джерел, країни ЄС в цілому згодні з необхідністю таких заходів підтримки, проте між ними зберігаються суперечності. Зокрема, Італія та Франція хочуть, щоб в пріоритеті була допомога компаніям в країнах, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу й падіння економіки.

У свою чергу представники Німеччини наполягають на більшій прозорості в тому, що стосується вигоди таких заходів для найбільшої економіки Європи, на яку припаде значна частка фінансових витрат на їх реалізацію.

Співрозмовники агентства зазначають, що про нову схему підтримки підприємств може бути оголошено в найближчі дні.