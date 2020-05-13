Премьер заявил о 6-месячном запасе продовольствия и выступил против запрета на экспорт
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии шестимесячного запаса в Украине пшеницы и отсутствии необходимости ограничения экспорта данной культуры.
Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте передает Интерфакс-Украина.
"У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе.
Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор. Агрокомпании и бюджет потеряют валютную выручку – мы и предприятия не сможем получить то, что планировали", - сказал он .
Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения".
"Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт", - сказал он
По словам Шмыгаля, невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года. "Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая", - сказал он.
Напомним:
Министерство экономики отозвало инициативу по установлению предельного объема экспорта кукурузы урожая 2019 года.
Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.
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