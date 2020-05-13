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Премьер заявил о 6-месячном запасе продовольствия и выступил против запрета на экспорт

Среда, 13 мая 2020, 12:33
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии шестимесячного запаса в Украине пшеницы и отсутствии необходимости ограничения экспорта данной культуры.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте передает Интерфакс-Украина.

"У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе. 

Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор. Агрокомпании и бюджет потеряют валютную выручку – мы и предприятия не сможем получить то, что планировали", - сказал он .

Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения".

"Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт", - сказал он

По словам Шмыгаля, невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года. "Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая", - сказал он.

Напомним:

Министерство экономики отозвало инициативу по установлению предельного объема экспорта кукурузы урожая 2019 года.

Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.

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экспорт Шмыгаль

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