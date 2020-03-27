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Производители хлеба фиксируют рост цен и просят ввести запрет на экспорт

Пятница, 27 марта 2020, 13:24
 

Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.

Об этом сообщается в письме Всеукраинской ассоциации пекарей и Ассоциации "Мукомолов Украины" к президенту и правительству.

"Из-за роста спроса на внешних рынках и из-за сезонных факторов увеличиваются цены на продовольственную пшеницу...за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонна. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/т.
Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на 15-20% - почти свершившийся факт", - говорится в письме.

Также сообщается, что зафиксирован рост спрос на хлеб на 30-40% от нормального сезонного уровня.

"В сложившихся обстоятельствах, мы обращаемся с просьбой помочь нам сохранить нынешний уровень ценовой политики и обезопасить потребителей от резкого повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Одним из способов это сделать мы видим введения временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий", - сообщают в ассоциациях.

Также сообщается, что производители понимают, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса/

Экономическая правда

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экспорт хлеб

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