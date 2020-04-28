Минэкономики не будет ограничивать экспорт кукурузы урожая 2019 года

Министерство экономики отозвало инициативу по установлению предельного объема экспорта кукурузы урожая 2019 года.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

В УЗА сообщают, что такое решение является положительным сигналом как для зернового рынка Украины, так и для международного.

"Сегодня перед отечественными аграриями стоит задача успеть продать избыточные остатки кукурузы пока международные цены благоприятны для украинской кукурузы - отечественный товар на 25-30 $/т дороже кукурузы из США и Аргентины.

Цены же на урожай следующего маркетингового года значительно ниже, и хранить кукурузу значительно труднее и дороже чем другие зерновые культуры", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украинская зерновая ассоциация не видит предпосылок для определения предельного объема экспорта кукурузы урожая 2019/2020 МГ и подписания соответствующего приложения к меморандуму между Министерством экономики и бизнес-ассоциациями.

Производители хлеба и муки констатируют повышение цен на хлебобулочные изделия на 15-20% и рост спроса до 40%. Для того чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.

Экономическая правда