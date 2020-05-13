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Прем'єр заявив про 6-місячний запас продовольства і виступив проти обмеження експорту

Середа, 13 травня 2020, 12:33
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про наявність шестимісячного запасу в Україні пшениці й відсутність необхідності обмеження експорту цієї культури.

Про це він заявив під час годину запитань до уряду у парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас достатня кількість пшениці, є шестимісячний запас в Україні до нового врожаю. Ми працюємо з фермерами й агрокомпаніями, здійснюємо щотижневий аналіз щодо того, як потрібно вести політику в експорті продовольства, зерна зокрема. 

Якщо ми не виконаємо експорт у тих обсягах, в яких повинні за шестимісячних запасів, які маємо, ми отримаємо зерно, яке нам доведеться викинути на сміття. Агрокомпанії і бюджет втратять валютну виручку - ми і підприємства не зможемо отримати те, що планували", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що впровадження квотування на вивіз з України гречаної крупи було виправданим заходом, оскільки місяць тому на ринку були присутні "панічні настрої".

"Ми ініціювали й підписали додаткові контракти з постачання до країн гречки і фактично запровадили заборону на її експорт", - сказав він

За словами Шмигаля, незважаючи на весняну посуху, новий урожай зернових в Україні буде практично на рівні минулого року. "Пішли дощі, очікуємо поліпшення прогнозу врожаю", - сказав він.

Нагадуємо:

Міністерство економіки відкликало ініціативу, щодо встановлення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019 року.

Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції.

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експорт Шмигаль

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