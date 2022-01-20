Экспортно-кредитное агентство хотят отдать под контроль НБУ

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Налоговый комитет Верховной Рады рекомендует принять закон об экспортно-кредитном агентстве и передать его под контроль Национального банка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" по итогам заседания комитета 20 января.

Решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3793 с поправками и отдать агентство под контроль Национального банка по согласованию части решений из Минэкономики поддержали 19 из 34 членов комитета.

Кроме того, законопроект в редакции ко второму чтению предлагает установить список товаров, которые не могут получать страхование ЭКА.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отметил, что НБУ является регулятором страхового рынка, а ЭКА является фактически страховщиком со специальным статусом. Следовательно, надзор агентства со стороны НБУ позволит "существенно повысить к нему доверие и снизить коррупционные риски".

Также он отметил, что такой надзор позволит банкам снизить кредитные риски по операциям, которые будут проводить под гарантиями ЭКА.

Предложение поддержала также вице-премьер - министерка экономики Юлия Свириденко. По ее словам, такое решение позволит запустить полноценную работу ЭКА, ведь агентство не может работать отдельно от системы коммерческих банков.

Против того, чтобы отдать ЭКА в контроль НБУ, выступил председатель комитета ВР по вопросам экономразвития Дмитрий Наталуха. Он заявил, что такой практики нет в мире, а подчинение Нацбанка не позволит агентству страховать высокие политические риски в работе компаний.

В то же время торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что проблемы работы ЭКА и банков являются главным риском работы агентства.

"Без налаживания взаимодействия банковской системы и ЭКА ни одна модель, капитализация и ни один менеджмент не даст результатов", - отметил он.

В ходе дискуссий члены комитета пришли к решению предложить Верховной Раде уточнить, что часть решений должна быть согласована с Минэкономики.

Напоминаем:

Министерство экономики завершает докапитализацию "Экспортно-кредитного агентства" до 2 млрд грн и перезапускает его деятельность - оно будет работать над поддержкой выхода украинских товаров на новые и высокорисковые рынки.

Уставный капитал "ЭКА" будет увеличен путем эмиссии дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100 процентов акций в собственности государства. Также Минфин выпустит гособлигаций в размере 1,8 млрд. гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 9,3 процента годовых в обмен на акции допэмиссии "ЭКА".