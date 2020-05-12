РФ незаконно сменила собственника украинского Сбербанка — НБУ
Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине - АО "Сбербанк" - прошла без согласования с украинским регулятором вопреки требованиям закона.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что 23 апреля 2020 года Нацбанку стало известно о продает Центробанком РФ 50% + 1 акций "Сбербанка России" Минфинв РФ. Соответственно, в АО "Сбербанк" изменился конечный владелец.
В нарушение требований законодательства новый конечный владелец:
- не сообщил НБУ за 3 месяца до вступления существенного участия в АО "Сбербанк" о намерении такого приобретения;
- не согласовал с Национальным банком приобретение существенного участия в банке;
- не подал в НБУ копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
"Национальный банк отправил запрос Министерству финансов РФ и "Сбербанку России" с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.
НБУ предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроках", - говорится в сообщении.
Напомним:
В апреле Минфин РФ сообщил о завершении сделки с Центробанком РФ по выкупу контрольного пакета акций "Сбебанка". Минфин РФ заплатил за 50% плюс 1 акция 2,14 трл рублей из фонда национального благосостояния.
Экономическая правда
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