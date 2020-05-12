РФ незаконно змінила власника українського Сбербанку — НБУ

- не повідомив НБУ за 3 місяці до набуття істотної участі в АТ "Сбербанк" про намір такого набуття;
- не погодив із Національним банком набуття істотної участі в банку;
- не подав до НБУ копію договору, на підставі якого відбувся перехід права власності на акції.
"Національний банк надіслав запит Міністерству фінансів РФ та "Сбербанку Росії" з вимогою надати пояснення та відповідні документи, а також повідомив про правові наслідки порушення українського закону.
НБУ надасть правову оцінку та розгляне питання про застосування заходів впливу у визначеному законом порядку та строки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У квітні Мінфін РФ повідомив про завершення угоди з Центробанком РФ з викупу контрольного пакета акцій "Сбебанку". Мінфін РФ заплатив за 50% плюс 1 акція 2,14 трлн рублів з фонду національного добробуту.
Економічна правда