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РФ незаконно змінила власника українського Сбербанку — НБУ

Вівторок, 12 травня 2020, 17:41
 

Зміна власника істотної участі дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні - АТ "Сбербанк" - відбулася без погодження з українським регулятором всупереч вимогам закону.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що 23 квітня 2020 року Нацбанку стало відомо про продає Центробанком РФ 50% + 1 акцій "Сбербанку Росії" Мінфіну РФ. Відповідно, в АТ "Сбербанк" змінився кінцевий власник

У порушення вимог законодавства новий кінцевий власник:
  • не повідомив НБУ за 3 місяці до набуття істотної участі в АТ "Сбербанк" про намір такого набуття;
  • не погодив із Національним банком набуття істотної участі в банку;
  • не подав до НБУ копію договору, на підставі якого відбувся перехід права власності на акції.

"Національний банк надіслав запит Міністерству фінансів РФ та "Сбербанку Росії" з вимогою надати пояснення та відповідні документи, а також повідомив про правові наслідки порушення українського закону.

НБУ надасть правову оцінку та розгляне питання про застосування заходів впливу у визначеному законом порядку та строки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У квітні Мінфін РФ повідомив про завершення угоди з Центробанком РФ з викупу контрольного пакета акцій "Сбебанку". Мінфін РФ заплатив за 50% плюс 1 акція 2,14 трлн рублів з фонду національного добробуту.

Економічна правда

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