Карантин: 51% украинцев заявили об уменьшении уровня дохода семьи – опрос

За месяц карантина увеличилось количество тех украинцев, которые не имеют сбережений - с 39% до 47%, 51% опрошенных заявили об уменьшении уровня дохода семьи в целом.

Об этом свидетельствуют результаты проекта Rubicon - исследования, проведенного компанией Research & Branding Group.

Подчеркивается, что большинство опрошенных отмечают финансово негативное влияние нынешней ситуации с коронавируснаом жизнь своей семьи. В частности, 13% испытывают трудности со своевременной уплатой счетов (ЖКХ, мобильная связь и т.д.).

Относительно продолжительности ограничительных мер, то большинство украинцев (76%) поддерживают решение о продлении карантина до 11 мая. В то же время в целом не готовы к более длительным ограничениям 42% украинцев.

Общая выборка опроса - 5620 респондентов. Проект Rubicon - это CATI-опрос ролингового формата. Ожидаемая средняя ошибка выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет + -3,5%. Опрос проводился с 28 марта по 24 апреля.

Экономическая правда