Карантин: 51% українців заявили про зменшення рівня прибутку сім'ї – опитування

За місяць карантину збільшилась кількість тих українців, які не мають заощаджень - з 39% до 47%, 51% опитаних заявили про зменшення рівня прибутку сім'ї в цілому.

Про це свідчать результати проєкту Rubicon - дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group.

Підкреслюється, що більшість опитаних відзначають фінансово негативний вплив нинішньої ситуації з коронавірусом на життя своєї родини. Зокрема, 13% відчувають труднощі із вчасною сплатою рахунків (ЖКГ, мобільний зв'язок тощо).

Щодо тривалості обмежувальних заходів, то більшість українців (76%) підтримують рішення про продовження карантину до 11 травня. Водночас у цілому не готові до більш тривалих обмежень 42% українців.

Загальна вибірка опитування - 5620 респондентів. Проект Rubicon - це CATI-опитування ролінгового формату. Очікувана середня помилка вибірки при довірчій ймовірності 0,95 становить +-3,5%. Опитування проводилось з 28 березня по 24 квітня.

Економічна правда