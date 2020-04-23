Твой врач в смартфоне: онлайн консультации врачей теперь в мобильной клинике ДоброДок +

Через медицинское приложение ДоброДок+ за пять минут вы получите онлайн консультацию врача через свой смартфон.

Из-за пандемии COVID-19 во всем мире растет спрос на дистанционные медицинские услуги, а телемедицинское консультирование - главный инструмент для оказания своевременной и адекватной медицинской помощи пациенту.

В Украине также стали возможны онлайн консультации с врачами первичного и вторичного звена через новое мобильное приложение ДоброДок +. Денис Буряковский, один из основателей компании, рассказывает, что через собственный смартфон можно получить консультацию терапевта, педиатра, кардиолога, невролога, гинеколога и других узких специалистов.

Пациент самостоятельно может выбрать любого врача, сведения о котором внесены в электронную базу мобильной клиники.

Приложение ДоброДок + поддерживает режим аудио и видеосвязи, двусторонний обмен текстовыми сообщениями. Среди основных преимуществ - безопасность и скорость получения консультации, интегрированные онлайн кабинеты, доступность медицинских услуг.

Безопасность

В условиях пандемии коронавируса дистанционное консультирование пациентов может спасать жизни и здоровье людей благодаря исключению контакта с потенциально больными пациентами и врачами. Чтобы избежать возможности заражения COVID-19 при посещении больницы, пациентам советуют пользоваться дистанционными консультациями.

Консультации 24/7

Пациент получает консультацию в любое удобное время - в течение 5 минут необходимый врач откликнется на обращение, что позволит сэкономить время на дорогу в больницу.

Доступность

Дистанционное обслуживание экономнее обычного обращения в частную клинику. Особенно приложение выгодно для корпоративных клиентов. Вместо не всегда качественного и негибкого медицинского страхования, предприятие получает недорогую и качественную медицинскую услугу для своих работников.

Все в одном месте

Медицинские заключения, результаты анализов и история обращений к врачам сохраняется в личном кабинете пациента ДоброДок + на его мобильном устройстве. Кроме того, через приложение в один клик можно заказать доставку на дом медикаментов, которые назначил врач.

Справка: В 2017 году в Киеве была создана мобильная клиника Добродок с удобной функцией вызова врача на дом. Сегодня клиника оказывает медицинские услуги ТОП-15 страховым компаниям столицы. В декабре 2019 года на рынке появился уникальный сервис ДоброДок +, который позволяет получить неотложную консультацию врача непосредственно с экрана телефона.

Мобильное приложение Добродок+ можно скачать здесь: https://bit.ly/dtele1ru

Подробнее о мобильной клинике "Добродок" для вызова врача на дом: https://bit.ly/ddoc2ru