Твій лікар у смартфоні: онлайн консультації лікарів тепер у мобільній клініці ДоброДок+

Медичний додаток ДоброДок+ дозволяє за 5 хвилин отримати онлайн консультацію лікаря через свій смартфон.

Через пандемію COVID-19 в усьому світі зростає попит на дистанційні медичні послуги, а телемедичне консультування є головним інструментом для надання вчасної та адекватної медичної допомоги пацієнту.

В Україні також стали можливі онлайн консультації з лікарями первинної та вторинної ланки через новий мобільний додаток ДоброДок+. Денис Буряковський, один з співзасновників компанії, розповідає, що через власний смартфон можна отримати консультацію терапевта, педіатра, кардіолога, невролога, гінеколога та інших вузьких спеціалістів.

Пацієнт самостійно може вибрати лікаря, відомості про якого внесені в електронну базу мобільної клініки.

Додаток ДоброДок+ підтримує режим аудіо та відео зв’язку, двостороннього обміну текстовими повідомленнями. Серед основних переваг — безпека та швидкість отримання консультації, інтегровані онлайн кабінети, доступність медичних послуг.

Безпека

В умовах пандемії коронавірусу дистанційне консультування пацієнтів може рятувати життя та здоров'я людини, адже повністю виключається контакт з потенційно хворими пацієнтами та лікарями.

Тому, аби уникнути можливості зараження COVID-19 під час відвідування лікарні, пацієнтам радять користуватися дистанційними консультаціями наших фахівців.

Консультації 24/7

Пацієнт отримує консультацію у будь-який зручний час - впродовж 5 хвилин необхідний лікар відгукнеться на ваше звернення, що дозволить йому зекономити час на дорогу до лікарні.

Доступність

Дистанційне обслуговування в цілому економніше за звичайне звернення у приватну клініку. Особливо додаток вигідний для корпоративних клієнтів. Замість не завжди якісного та негнучкого медичного страхування, підприємство отримує недорогу та якісну медичну послугу для своїх працівників.

Все в одному місці

Медичні висновки, результати аналізів та історія звернень до лікарів зберігається в особистому кабінеті пацієнта ДоброДок+ на його мобільному пристрої. Крім того, через додаток в один клік також можна замовити додому доставку медикаментів, які призначив лікар.

Довідка:

У 2017 році в Києві була створена мобільна клініка Добродок зі зручною функцією виклику лікаря додому. На сьогодні клініка надає медичні послуги ТОП-15 страховим компаніям столиці. У грудні 2019 року на ринку з’явився унікальний сервіс ДоброДок+, який дозволяє отримати невідкладну консультацію лікаря безпосередньо з екрана телефону.



Мобільний додаток Добродок + можна скачати тут: https://bit.ly/dtele1ua

Детальніше про мобільну клініку "Добродок" для виклику лікаря додому: https://bit.ly/ddoc2ua



