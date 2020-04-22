Страхование на случай болезни в Украине выросло на 40%

Украинские страховые компании в 2019 году увеличили сбор платежей за услугу страхования жизни до 4,49 млрд грн - это на 20,8% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает компания Madanes со ссылкой на данные Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг.

"Медицинское страхование возросло до 16,2 млрд грн (+ 24,3%), а страхование на случай болезни - до 595 млн грн (+ 37,7%)", - говорится в сообщении.

"Очевидно, что коронавирус внесет свои коррективы в показатели 2020 года, но какими они будут, сейчас сложно сказать. С одной стороны, экономическая ситуация не самая благоприятная и людям приходится на многом экономить, с другой, делать это за счет здоровья - не лучший вариант, и многие это понимают", - отметили в компании.

Сообщается, что в условиях коронавируса украинские страховые компании ищут форматы страхования, которые будут популярны у населения.

"Некоторые компании налаживают сотрудничество с банками, чтобы массово внедрять свои продукты через их развитую сеть. Это в основном дешевые выплатные программы (когда пациента не лечат, а дают деньги на лечение), направленные на массмаркет", - добавили в Madanes.

Экономическая правда