Страхування на випадок хвороби в Україні зросло на 40%

Українські страхові компанії у 2019 році збільшили збір платежів за послугу страхування життя до 4,49 млрд грн - це на 20,8% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє компанія Madanes з посиланням на дані Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринку фінансових послуг.

"Медичне страхування зросло до 1,62 млрд грн (+ 24,3%), а страхування на випадок хвороби - до 595 млн грн (+ 37,7%)", - йдеться у повідомленні.

"Очевидно, що коронавірус внесе свої корективи в показники 2020 року, але якими вони будуть, на даний момент складно сказати. З одного боку, економічна ситуація не найсприятливіша і людям доводиться на багато чому економити, з іншого, робити це за рахунок здоров'я - не найкращий варіант, і багато хто це розуміє", - зазначили в компанії.

Повідомляється, що в умовах коронавірусу українські страхові компанії посилено шукають формати страхування, які будуть популярні в населення.

"Деякі компанії налагоджують співпрацю з банками, щоб масово впроваджувати свої продукти через їх розвинену мережу. Це в основному дешеві виплатні програми (коли пацієнта не лікують, а дають гроші на лікування), спрямовані на масмаркет", - додали в Madanes.

Економічна правда