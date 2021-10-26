В НБУ предлагают увеличить страховые выплаты по ДТП

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Нацбанк предлагает для обсуждения изменения в порядок осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Регулятор разработал проекты 2 постановлений правления НБУ.

В проектах постановлений предлагается увеличить размеры страховых сумм по договорам ОСГПО до 160 тыс гривен (сейчас - 130 тыс грн) на одного потерпевшего за причиненный вред имуществу и до 320 тыс гривен (сейчас - 260 тыс грн) на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

Также предлагают:

утвердить перечень, значение и порядок применения корректирующих коэффициентов при заключении страховщиками договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

утвердить Положение о единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

утвердить размер базового страхового платежа по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на сумму 180 гривен;

увеличить размеры страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола (оформление документов о ДТП без участия уполномоченных работников Нацполиции) до 80 тыс гривен на одного потерпевшего.

Замечания и предложения по проектам постановлений принимаются до 26 ноября 2021 года.

"Данные документы усовершенствуют порядок осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, повысят уровень защиты пострадавших в ДТП и приблизят национальное моторное страхование к европейским стандартам", - пояснили в НБУ.

В регуляторе добавили, что последним периодом для расчета страховых сумм согласно уровню инфляции и индекса потребительских цен определен август 2018 года.

"Учитывая, что кумулятивный показатель уровня инфляции повысился на 22,81% за период с августа 2018 года по май 2021 года, есть потребность пересмотра и повышения страховых сумм", - говорится в пояснительных записках.

Экономическая правда