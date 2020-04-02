10 миллионов за 2 недели: в США рекордное количество людей зарегистрировались как безработные

В Соединенных Штатах за последние 2 недели почти 10 миллионов человек подали документы на получение пособия по безработице.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на Министерство труда США.

Отмечается, что за последнюю неделю на фоне распространения пандемии коронавируса 6,6 млн человек подали запросы на получение пособия по безработице.

"До прошлого месяца предыдущий рекорд по предоставлению документов по безработице был в 1982 году (за неделю - 695 тысяч заявок).

"Месяц назад большинство экспертов все еще считали, что США могут избежать спада. Но сегодня, вследствие распространения вируса и вынужденных увольнений работников, многие экономисты ожидают снижения ВВП до уровня худших периодов Великой депрессии", - пишет издание.

Напомним:

В марте больше 300 тысяч граждан в Испании зарегистрировались как безработные для получения социальной помощи от государства, потеряв работу вследствие карантина.

Экономическая правда