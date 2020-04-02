10 мільйонів за 2 тижні: у США рекордна кількість людей зареєструвалися як безробітні

У Сполучених Штатах за останні 2 тижні майже 10 мільйонів людей подали документи на отримання допомоги по безробіттю.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на Міністерство праці США.

Зазначається, що за останній тиждень на тлі поширення пандемії коронавірусу 6,6 млн людей подали запити на отримання допомоги по безробіттю.

"До минулого місяця попередній рекорд з подання документів по безробіттю був у 1982 році (за тиждень - 695 тисяч заявок).

"Місяць тому більшість експертів все ще вважали, що США можуть уникнути спаду. Але сьогодні, унаслідок поширення вірусу та вимушених звільнень працівників, багато економістів очікують зниження ВВП до рівня найгірших періодів Великої депресії", - пише видання.

Нагадаємо:

У березні більше 300 тисяч громадян в Іспанії зареєструвалися як безробітні для отримання соціальної допомоги від держави, втративши роботу внаслідок карантинних обмежень.

Економічна правда