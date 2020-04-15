Аэропорт Днепра заявил о тяжелом финансовом положении и просит Кабмин о помощи

Международный аэропорт "Днепропетровск" заявил, что в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса оказался в крайне тяжелом финансовом положении и призвал Кабмин рассмотреть возможность оказания ему помощи.

Об этом говорится в открытом письме гендиректора аэропорта Алексея Диденко к правительству.

"Аэропорт не может полностью прекратить прием и обслуживание воздушных судов, поскольку является важным авиатранспортным узлом и единственным предприятием в регионе, которое способно обеспечить осуществление полетов государственной авиации и экстренных служб", - говорится в письме.

В частности, аэропорт продолжает принимать военные вертолеты, которыми из зоны проведения ООС осуществляется эвакуация раненых военнослужащих в медицинские учреждения Днепра.

Также "Днепропетровск" принимает самолеты, которыми в регион доставляются медицинские грузы для борьбы с коронавирусом: средства медицинской помощи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и др.

"В связи с вышеизложенным наше предприятие оказалось в крайне тяжелом финансовом положении, однако пытается принимать все меры для поддержания существующего потенциала предприятия и сохранения высококвалифицированного персонала", - говорится в письме.

Экономическая правда