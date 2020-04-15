Аеропорт Дніпра заявив про тяжке фінансове становище і просить Кабмін про допомогу

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" заявив, що у зв'язку з обмеженнями через поширення коронавірусу опинився у вкрай тяжкому фінансовому становищі та закликала Кабмін розглянути можливість надання йому допомоги.

Про це йдеться у відкритому листі гендиректора аеропорту Олексія Діденка до уряду.

Аеропорт не може повністю припинити приймання та обслуговування повітряних суден, оскільки є важливим авіатранспортним вузлом та єдиним підприємством у регіоні, яке здатне забезпечити здійснення польотів державної авіації та екстрених служб.

Зокрема, аеропорт продовжує приймати військові гелікоптери, якими із зони проведення ООС здійснюється евакуація поранених військовослужбовців до медичних установ Дніпра.

Також "Дніпропетроськ" приймає літаки, якими до регіону доправляються медичні вантажі для боротьби з коронавірусом: засоби медичної допомоги, медикаменти, засоби індивідуального захисту та ін.



"У зв’язку з вищевикладеним наше підприємство опинилося у вкрай тяжкому фінансовому становищі, проте намагається вживати усіх заходів для підтримання існуючого потенціалу підприємства та збереження висококваліфікованого персоналу", - йдеться у листі.

Економічна правда