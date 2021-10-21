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В аэропорту Днепра начали строительство новой взлетно-посадочной полосы

Четверг, 21 октября 2021, 20:10
 
Днепропетровская ога

Компания Onur Construction International начала работы по строительству взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек в аэропорту Днепра.

Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация.

После завершения строительства изменится категория аэродрома, там смогут принимать более крупные самолеты, в частности Boeing 777 и Airbus A330.

Длина новой полосы составит 3200 м, ширина – 45 м. На ней установят новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Также планируется создать новую систему энергопитания, мощный водоотвод и современные очистные сооружения.

"Сейчас идут подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. На площадке работает около 40 единиц техники и около сотни специалистов. Со временем будем наращивать мощности", - отметил руководитель проекта строительства аэродрома от компании Onur Construction International Джандан Тюмер.

 

Параллельно частный инвестор, компания DCH Александра Ярославского, работает над возведением нового терминала.

"Будет три здания: пассажирский терминал, VIP-терминал и административно-бытовой комплекс", – заявил представитель DCH Павел Прусак.

Планируется, что ежегодно аэропорт будет наращивать пассажиропоток, максимально прогнозируют до 4 млн человек.

Работы проводятся за счет государственного бюджета по программе "Большое строительство".

Стоимость проекта, согласно отчету государственной экспертизы, составляет 6,23 млрд грн. 

В конкурсе в системе публичных торгов Prozorro Onur победил с предложением в 5,64 млрд грн. 

Срок строительства - около трех лет. На 2021 год на строительство аэродрома в Днепре правительство выделило 1,4 млрд грн.

Экономическая правда

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аэропорт Днипро строительство

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