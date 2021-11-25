Места для строительства новых аэропортов на Донбассе определены, ждут подтверждения ВСУ

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что места для строительства двух новых гражданских аэропортов на востоке Украины уже определены - в министерстве ожидают окончательное подтверждение от ВСУ.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Большое Строительство: Авиация. Туризм", передает "Укринформ".

"Уже эти точки определены, мы достаточно скоро их презентуем, но ждем окончательного подтверждения от военных. Мы время не теряем. Сейчас проходят все предпроектные работы", - сказал Кубраков.

По словам Кубракова, планируется, что один аэропорт будет построен на юге Украины ближе к Мариуполю, но не в самом Мариуполе, потому что город расположен достаточно близко к линии разграничения.

Второй аэропорт планируют построить между Краматорском и Славянском.

Кроме того, глава Мининфраструктры рассказал, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Закарпатье может начаться в середине следующего года.

"Есть уже все соответствующие документы на землю. Я надеюсь, что в середине следующего года мы приступим непосредственно к строительству взлетно-посадочной полосы возле города Мукачево. Это будет главный аэропорт Закарпатья", - резюмировал он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии.

Министерство инфраструктуры и Airbus подписали меморандум о взаимопонимании по национальному авиаперевозчику.

Согласно тексту меморандума по Airbus, в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); 4 широкофюзеляжных самолета (типа А330/350).

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6298, предусматривающий выделение из госбюджета-2021 2,5 млрд на дороги, инфраструктурную субвенцию и на национального авиаперевозчика.