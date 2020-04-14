"СЕТАМ" будет раскрывать данные об участниках и победителях торгов

Государственное предприятие "СЕТАМ" с 13 апреля будет обнародовать информацию об участниках и победителях торгов арестованным имуществом.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба ведомства.

"Высокий запрос общественности и СМИ на прозрачность и открытость государственных аукционов обусловили принятие нами такого решения. Вместе с госпредприятием "СЕТАМ" мы открыли информацию об участниках и победителях электронных торгов арестованным имуществом", - сказал министр.

Отмечается, что после окончания аукциона будет публиковаться фамилия, имя и отчество физлица - победителя торгов, наименование юридического лица, если победителем является юридическое лицо.

А после того, как победитель рассчитается за лот и статус аукциона изменится на "торги состоялись", будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона (которые зарегистрировались на торги и подавали заявки) - фамилия, имя и отчество физических лиц, наименование юрлиц.

"В случае, если победитель не заплатил за лот, неперсонифицированный протокол переформируется системой и определяется новый победитель, информация о котором также будет показываться (протокол загрузится автоматически на место старого), и информация обо всех участниках будет опубликована после расчета нового победителя", - пояснили в Минюсте.

Экономическая правда