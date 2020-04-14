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"СЕТАМ" розкриватиме дані про учасників та переможців торгів

Вівторок, 14 квітня 2020, 14:27
 

Державне підприємство "СЕТАМ" з 13 квітня буде оприлюднювати інформацію про учасників та переможців торгів арештованим майном.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба відомства.

"Високий запит громадськості та ЗМІ на прозорість та відкритість державних аукціонів зумовили прийняття нами такого рішення. Разом з держпідприємством "СЕТАМ" ми відкрили інформацію про учасників та переможців електронних торгів арештованим майном", - сказав міністр.

Зазначається, що після закінчення аукціону буде оприлюднюватися прізвище, ім'я та по батькові фізособи - переможця торгів, найменування юридичної особи, якщо переможцем є юридична особа.

А після того, як переможець розрахується за лот і статус аукціону зміниться на "торги відбулись", будуть опубліковані відомості про всіх учасників аукціону (які зареєструвались на торги та подавали заявки) - прізвище, ім'я та по батькові фізосіб, найменування юросіб.

"У випадку, якщо переможець не заплатив за лот, неперсоніфікований протокол переформовується системою і визначається новий переможець, інформація про якого також буде показуватися (протокол завантажиться автоматично на місце старого), та інформація про всіх учасників буде опублікована після розрахунку нового переможця", - пояснили в Мін'юсті.

 

Економічна правда

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СЕТАМ Мінюст аукціон

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