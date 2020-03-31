Все разделы
Укр / Рус

США выделили 1,2 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом в Украине

Вторник, 31 марта 2020, 13:08
 

Правительство США предоставляет Украине 1,2 млн долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Агентство США по международному развитию (USAID).

"Правительство США выделило медицинскую и гуманитарную помощь на сумму $1,2 млн, которая будет предоставляться через USAID Global Health и OFDA, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении на Facebook-странице агентства.

Финансирование должно помочь Украине укрепить механизмы лечения, минимизировать риск последующей передачи вируса в медицинских учреждениях, подготовить лабораторную сеть к масштабному тестированию населения на коронавирус, подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

Средства предназначены также для проведения медиа-кампаний, информирующих о том, как предотвратить распространение вируса.

Напомним, 30 марта ЕС объявил о выделении 80 млн евро на поддержку Украины в рамках глобального реагирования на вспышку коронавируса.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Украина США коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава Минэкономики: Кризис — это всегда большие возможности 31 марта 2020, 10:05
Жесткие реалии поствирусного мира 27 марта 2020, 16:15
Рейтинг экономической свободы: Украина поднялась на 13 позиций, но осталась последней в Европе 27 марта 2020, 15:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!