Комитет, который должен рассмотреть "антиколомойский" законопроект, перенесли: нет кворума
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который должен утром 30 марта рассматривать "антиколомойский" законопроект №3260, перенесли на 13.00 из-за отсутствия кворума.
Источник: Facebook-страницы нардепов от "Слуги народа" Егора Чернева и "Голоса" Ярослава Железняка
Прямая речь Чернева: "Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет.
Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00".
Детали: Чернев сообщил, что на заседание не явились следующие депутаты:
- Абрамович И.А. (ОПЗЖ)
- Холодов А.И. (СН)
- Палица И.П. (За будущее)
- Николаенко А.И. (Родина)
- Репина Е.А. (СН)
- Герега А.В. (За будущее)
- Леонов А.А. (СН)
- Устенко А.А. (СН)
- Володина Д.А. (СН)
- Казак Т.Р. (ОПЗЖ)
- Кулинич А.И. (Довіра)
- Ляшенко А.А. (СН)
- Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
- Южанина Н.П. (ЕС)
- Васильченко И. (Голос, потому что лежит в больнице).
Нардеп просит "помочь отыскать без вести пропавших" коллег и убедить их приехать на работу в комитет.
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