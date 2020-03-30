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Комітет, який має розглянути "антиколомойський" законопроєкт, перенесли: немає кворуму

Понеділок, 30 березня 2020, 11:35
 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, який мав зранку 30 березня розглядати "антиколомойський" законопроєкт №3260, перенесли на 13.00 через відсутність кворуму.

Джерело: Facebook-сторінки нардепів від "Слуги народу" Єгора Чернєва та "Голосу" Ярослава Железняка

Пряма мова Чернєва: "Розгляд закону про банки у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заблоковано. Кворуму немає.

Поки що засідання не закрили. Воно перенесено на 13.00".

Деталі: Чєрнєв повідомив, що на засідання не з’явилися наступні депутати:

  • Абрамович І.О. (ОПЗЖ)
  • Холодов А.І. (СН)
  • Палиця І.П. (За майбутнє)
  • Ніколаєнко А.І. (Батьківщина)
  • Рєпіна Е.А. (СН)
  • Герега О.В. (За майбутнє)
  • Леонов О.О. (СН)
  • Устенко О.О. (СН)
  • Володіна Д.А. (СН)
  • Козак Т.Р. (ОПЗЖ)
  • Кулініч О.І. (Довіра)
  • Ляшенко А.О. (СН)
  • Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
  • Южаніна Н.П. (ЄС)
  • Васильченко Г.І. (Голос, тому що лежить у лікарні)

Нардеп просить "допомогти відшукати безвісти зниклих" колег та переконати їх приїхати на роботу у комітет.

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Передісторія:

МВФ відзначає значний прогрес у переговорах щодо нової програми EFF для України та наголошує на необхідності ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

Українська правда

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Рада законодавство Коломойський Приватбанк банки

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