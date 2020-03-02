Туристический сектор в ЕС потерял 2 миллиарда евро из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса страдает туристический сектор ЕС: за январь и февраль государства-члены зафиксировали в целом на два миллиона меньше ночей, которые туристы провели в странах, и потерю 1 млрд евро ежемесячно.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает BFM-TV.

"Китайские туристы уже два месяца не приезжают в Европу... и очевидно, это отражается на туристической деятельности", - сказал еврокомиссар. Как известно, в связи с быстрым распространением COVID-19 Китай ввел запрет на групповые туристические поездки за границу.

Он подчеркнул, что сейчас коронавирус имеет "относительно ограниченное" влияние на секторы экономики, кроме туристического. Впрочем, по его словам, для более убедительных выводов следует дождаться конца марта, когда компании подсчитывают результаты своей деятельности за первый квартал года.

Ранее сообщалось об обеспокоенности туристической отрасли в разных странах Европы. В частности, туристы массово отменяют бронирование в гостиницах Рима, убытки несет популярный среди китайских туристов регион Германии, а в Париже закрылся самый посещаемый музей мира Лувр.

Європейська правда