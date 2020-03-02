Туристичний сектор в ЄС втратив 2 мільярди євро через коронавірус

Через поширення коронавірусу страждає туристичний сектор ЄС: за січень та лютий держави-члени зафіксували в цілому на два мільйони менше ночей, які туристи провели в країнах, та втрату 1 млрд євро щомісяця.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє BFM-TV.

"Китайські туристи вже два місяці не приїжджають в Європу… і очевидно, це відбивається на туристичній діяльності", - сказав єврокомісар. Як відомо, у зв'язку зі швидким поширенням COVID-19 Китай ввів заборону на групові туристичні поїздки за кордон.

Бретон підкреслив, що наразі коронавірус має "відносно обмежений" вплив на сектори економіки, окрім туричтисного. Втім, за його словами, для переконливіших висновків слід дочекатися кінця березня, коли компанії підраховують результати своєї діяльності за перший квартал року.

Раніше повідомлялось про занепокоєння туристичної галузі в різних країнах Європи. Зокрема, туристи масово скасовують бронювання в готелях Рима, збитків зазнає популярний серед китайських туристів регіон Німеччини, а в Парижі закрився найбільш відвідуваний музей світу Лувр.

Європейська правда