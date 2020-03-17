Во Франции подсчитали влияние коронавируса на экономику

Из-за пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью радиокомпании RTL заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, пандемия коронавируса будет иметь серьезные последствия для французской экономики. Сейчас в правительстве исходят из оценок падения ВВП в 2020 году на уровне 1%.

"У нас в 2020 году ситуация будет намного хуже", - министр уточнил, что нынешний прогноз является предварительной оценкой.

"Шок будет болезненным, однако у экономик ЕС и Франции есть все возможности адаптироваться, если мы примем правильные решения. А хорошие решения заключаются в защите работников, навыков, нашей рабочей силы, наших компаний и избежании банкротства", - уточнил министр.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал выделение 300 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы защитить его от банкротств.

Это входит в пакет мер по борьбе с коронавирусом, объявленный им накануне. Среди них: отмена уже назначенных выборов, транспортная блокада, а также мобилизацию такси и гостиниц для перевозки и размещения медиков.

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Европейская правда