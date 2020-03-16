МАУ временно приостанавливает выполнение всех международных регулярных рейсов
Авиакомпания "Международная авиакомпания Украины" временно прекращает выполнение всех международных регулярных рейсов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении перевозчика.
"Выполняя распоряжение правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно на период с 00 часов 00 минут 17 марта по 31 марта 2020 года", - говорится в заявлении.
Поскольку срок карантина, установленный правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля, пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании.
Во вторник, 17 марта, МАУ выполнить следующие международные рейсы:
PS734 Дубай - Киев;
PS 398 Каир - Киев;
PS778 Тель-Авив - Киев;
PS612 Ереван - Киев;
PS518 Тбилиси - Киев;
PS716 Стамбул - Киев;
PS602 Баку - Киев;
PS242 Торонто - Киев;
PS232 Нью-Йорк - Киев;
PS272 Бангкок - Киев;
PS898 Кишинев - Киев.
К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, которые имеют право постоянного или временного проживания на территории Украины.
В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.
Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.
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