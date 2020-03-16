МАУ тимчасово зупиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів

Авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві перевізника.

"Виконуючи розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17-го березня по 31-е березня 2020 року", - йдеться у заяві.

Оскільки термін карантину, встановлений урядом України, попередньо триватиме по 3 квітня, пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно слідкувати за змінами в розкладі та статусі рейсів на сайті авіакомпанії.

У вівторок, 17 березня, МАУ виконає такі міжнародні рейси:

PS734 Дубай – Київ;

PS 398 Каїр – Київ;

PS778 Тель-Авів – Київ;

PS612 Єреван – Київ;

PS518 Тбілісі – Київ;

PS716 Стамбул – Київ;

PS602 Баку – Київ;

PS242 Торонто – Київ;

PS232 Нью-Йорк – Київ;

PS272 Бангкок – Київ;

PS898 Кишинів – Київ.

До перевезення вказаними рейсами будуть прийняті лише громадяни України або громадяни інших країн, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України.

У період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.

Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані електронною поштою та/або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки і перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.

Читайте також: "Закриті кордони, "забуті" туристи, мільйони хворих за рік: як у Європі готуються до піка коронавірусу"

Європейська правда