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МАУ тимчасово зупиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів

Понеділок, 16 березня 2020, 15:26
 

Авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві перевізника.

"Виконуючи розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17-го березня по 31-е березня 2020 року", - йдеться у заяві.

Оскільки термін карантину, встановлений урядом України, попередньо триватиме по 3 квітня, пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно слідкувати за змінами в розкладі та статусі рейсів на сайті авіакомпанії.

У вівторок, 17 березня, МАУ виконає такі міжнародні рейси:

    PS734 Дубай – Київ;

    PS 398 Каїр – Київ;

    PS778 Тель-Авів – Київ;

    PS612 Єреван – Київ;

    PS518 Тбілісі – Київ;

    PS716 Стамбул – Київ;

    PS602 Баку – Київ;

    PS242 Торонто – Київ;

    PS232 Нью-Йорк – Київ;

    PS272 Бангкок – Київ;

    PS898 Кишинів – Київ.

До перевезення вказаними рейсами будуть прийняті лише громадяни України або громадяни інших країн, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України.

У період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.

Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані електронною поштою та/або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки і перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.

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Європейська правда

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