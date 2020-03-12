"Київміськбуд" планує залучити 2 мільярди для добудови будинків "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

Про це на прес-конференції заявив президент компанії Ігор Кушнір, передає НВ Бізнес.

"Швидше за все, іпотечна установа просто викупить ці квартири і надасть нам фінансування", - сказав Кушнір.

За його словами, сумарно в будинках "Укрбуду" знаходиться близько 1,5 млн кв м житла, з яких будівельні роботи розпочаті в 900 тис кв м.

"Житло, що залишилось, поки не будується і квартири в цих будинках не продавалися. Коштів від їх продажу достатньо, щоб добудувати інші об'єкти. Але фінансування нам необхідно вже зараз", - додав президент компанії.

Раніше "Київміськбуд" прийняла і почала реалізацію нерухомості в двох ЖК "Укрбуду". На ЖК "Пектораль" і "Новомостицький" поновлено будівельні роботи у повному обсязі.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

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