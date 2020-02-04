Кабмин направил 169 миллионов на погашение задолженности перед шахтерами

Кабинет министров направил 169 миллионов гривень на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции" Слуга народа "- ред.) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем (министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель - ред.) и Гончаруком (премьер-министр Алексей Гончарук - ред). Они озвучили информацию, что выделили 169 млн грн на погашение выплат шахтерам", - сообщил Ткаченко.

"Сегодня Минфин отправил эту сумму, и в течение суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - добавил он.

Ткаченко уточнил, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Напомним:

В декабре Кабмин утвердил перераспределение средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год - неиспользованные средства на сумму 322,6 млн грн с некоторых программ перенаправили на программу "Реструктуризация угольной отрасли".

Министр финансов Оксана Маркарова заверила, что деньги на выплату зарплат шахтерам поступят до конца 2019 года, и подчеркнула важность дискуссии о пересмотре системе финансирования шахт .