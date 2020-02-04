Уряд направив 169 мільйонів на погашення заборгованості перед шахтарями

Кабінет міністрів спрямував 169 млн грн на погашення заборгованостей із заробітної плати перед шахтарями вугільних об'єднань "Лисичанськвугілля" та "Первомайськвугілля".

Про заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні відбулася моя з Русланом Горбенком (народний депутат фракції "Слуга народу" - ред.) зустріч у Кабінеті міністрів. Ми зустрічалися з Оржелем (міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель - ред.) і Гончаруком (прем'єр-міністр Олексій Гончарук - ред).

Вони озвучили інформацію, що виділили 169 млн грн на погашення виплат шахтарям", - повідомив Ткаченко.

"Сьогодні Мінфін відправив цю суму, і протягом доби вугільні об'єднання мають отримати кошти та розпочати виплати співробітникам", - додав він.

Ткаченко уточнив, що йдеться про погашення заборгованості із виплати заробітних плат на вугільних об'єднаннях "Лисичанськвугілля" та "Первомайськвугілля".

Нагадуємо:

У грудні Кабмін затвердив перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік, - недовикористані кошти на суму 322,6 млн грн із деяких програм перенаправили на програму "Реструктуризація вугільної галузі".

Міністерка фінансів Оксана Маркарова запевнила, що гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року, і підкреслила важлиівсть дискусії щодо перегляду системи фінансування шахт.