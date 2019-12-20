Деньги шахтерам поступят в этом году, но эта дискуссия гораздо шире — Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова заверила, что деньги на выплату зарплат шахтерам поступят до конца 2019 года, и подчеркнула важность дискуссии о пересмотре системе финансирования шахт .

Об этом она заявила на "Часе правительства" в парламенте.

"Хочу заверить более 300 млн поступят до конца 2019 года.Что касается зарплат шахтеров, мы еще в сентябре говорили, что это системная проблема в этом секторе - очень небольшое количество шахт, которые балансируют на грани безубыточности, или могут на нее выйти если инвестиционная программа", - подчеркнула министр.

Маркарова также подчеркнула важность дискуссии о дальнейшей судьбе системы поддержки шахт.

"Есть шахты на которых себестоимость добычи такова, что надо действительно садиться и вместе с парламентом, с профильным министерством, с профсоюзами говорить какие решения нужно сделать для того, чтобы это было в пользу самих шахтеров...

Более 300 млн будут профинансированы, но дискуссия гораздо шире и системнее, которую точно надо проводить с профильным министерством ", - резюмировала Маркарова.

Напомним:



19 декабря Кабмин утвердил перераспределение средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год - неиспользованные средства на сумму 322,6 млн грн с некоторых программ перенаправили на программу "Реструктуризация угольной отрасли".

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

Экономическая правда