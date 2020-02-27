Apple откроет магазины в Индии, чтобы компенсировать "китайские" убытки

Компания Apple планирует открыть первые магазины в Индии в 2021 году, чтобы компенсировать потери на китайском рынке.

Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук на годовом собрании акционеров компании, сообщает ВВС.

"Компания откроет свои первые физические магазины в Индии в 2021 году, а онлайн-магазины - позже в этом году", - говорится в сообщении.

Переход Apple в Индию, второй по величине рынок смартфонов в мире, вполне ожидаемый, но до этого момента не было известно, когда именно это произойдет.

Как отмечается, Apple пришлось получить специальное одобрение правительства Индии, чтобы открыть магазин без местного партнера.

В 2018 году Индия изменила законы, которые не разрешали иностранным брендам открывать монобрендовые магазины в стране. Тем не менее, Кук сказал, что Индия хотела, чтобы Apple открыла свой магазин с местным партнером. В то же время глава Apple сообщил инвесторам, что не думает, что Apple станет кому-то "хорошим партнером", поскольку "нам нравится делать вещи по-своему".

На данный момент Apple продает свою продукцию через магазины в Индии. Но его продажи отстают от конкурентов в лице Samsung и Huawei.

В связи с тем, что спрос на продукты Apple в Китае снижается, компания надеется, что ей удастся стимулировать рост на других развивающихся рынках, в первую очередь в Индии.