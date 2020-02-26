Коронавирус несет существенные риски для экономики - ЕК

Европейская комиссия ожидает, что вспышка коронавируса будет иметь существенные последствия как для глобальной экономики, так и для экономики стран ЕС, но пока воздерживается от более подробных прогнозов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает "Укринформ".

"Две недели назад, когда мы представляли наш зимний прогноз, я сказал, что коронавирус представляет существенные риски экономического спада, это является правдой и сейчас. Если наши предположения материализуются даже частично, мы получим экономический спад. Мы знаем, что сейчас на Китай приходится 18 процентов от глобального ВНП - этот показатель составил 4 процента во время вспышки атипичной пневмонии SARS (2003-2003 годы - ред.). Но точная оценка и прогноз на данный момент еще не возможны. Поэтому мы продолжим внимательный мониторинг ситуации, которая быстро развивается ", - отметил еврокомиссар.

Он отметил, что экономическая и финансовая стабильность остается важной предпосылкой для устойчивого роста европейской экономики, для создания новых рабочих мест и достижения целей Зеленого соглашения.

При том, что экономика ЕС в целом демонстрирует устойчивость, есть тенденции и макроэкономический дисбаланс в отдельных странах-членах, которые вызывают беспокойство Еврокомиссии.

Это касается, в первую очередь, большого государственного долга, который в некоторых странах остается на высоком уровне, уменьшение объемов государственного инвестирования и чрезмерного бюджетного дефицита.

Доклад Еврокомиссии зафиксировал такой дисбаланс в экономике 13 стран ЕС.

"Мы приняли положительное решение по Болгарии, которая смогла устранить макроэкономические дисбалансы, и предложить продолжить правовую процедуру по чрезмерным дисбалансам для трех стран - Греции, Кипра и Италии. Еще 9 стран-членов также имеют макроэкономические дисбалансы различной природы - Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Румыния, Хорватия, Швеция, Португалия и Испания. В такой ситуации наблюдается определенная стабильность, и это свидетельствует факт - у нас есть прогресс, но дисбалансы имеют свои последствия еще со времен экономического кризиса. Большие государственные долги, которые возникли тогда, требуют времени для их корректировки, но они должны быть скорректированы", - отметил еврокомиссар.

Он отметил, что "зимний пакет" Европейского семестра содержит критические оценки относительно состояния верховенства права в Польше и в Венгрии, с главным акцентом на то, какое влияние эти проблемы могут иметь на инвестиционный климат.

Как сообщил во время пресс-конференции исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, определенные негативные макрофинансовые тенденции сохраняются также в Румынии, где из-за недостатков в фискальной системе, по прогнозу, бюджетный дефицит превысит три процента от ВВП в текущем и в следующем годах. В связи с этим, Еврокомиссия намерена объявить о начале процедуры чрезмерного бюджетного дефицита по Румынии на следующей неделе.

Напоминаем:

МВФ уже обновил прогноз роста мировой и китайской экономики из-за распространения коронавируса.

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономическим ущербом от коронавируса.

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