Bloomberg назвал страны, которые могут больше всех пострадать от сокращения импорта Китая
Понедельник, 17 февраля 2020, 10:40
Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.
Об этом говорится в анализе Bloomberg Economics.
"Если прогноз о рекордно низком росте ВВП Китая будет правильным, период слабого импорта Китая повлияет на его торговых партнеров. Основными странами-экспортерами в Китай, в частности, являются Австралия, Южная Корея и Бразилия", - пишет издание.
Напомним:
В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Центробанк Китая заявил о планах обеззараживать валюту.
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