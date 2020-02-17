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Bloomberg назвал страны, которые могут больше всех пострадать от сокращения импорта Китая

Понедельник, 17 февраля 2020, 10:40
 

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

Об этом говорится в анализе Bloomberg Economics.

"Если прогноз о рекордно низком росте ВВП Китая будет правильным, период слабого импорта Китая повлияет на его торговых партнеров. Основными странами-экспортерами в Китай, в частности, являются Австралия, Южная Корея и Бразилия", - пишет издание.

 
Доля экспорта в Китай в 2018 году (в процентах)

Напомним:

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Центробанк Китая заявил о планах обеззараживать валюту.

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Китай мир экспорт

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