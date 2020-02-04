Коронавирус бьет не только по людям: чем эпидемия из Китая угрожает мировой экономике

Планету охватила эпидемия китайского вируса: заводы останавливаются, самолеты не летают, фильмы не показываются. Что будет с экономикой? (укр)

В останні тижні світом ширяться тривожні новини: планету охопила епідемія коронавірусу. У грудні в китайському місті Ухань, провінція Хубей, був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

За останніми даними, у світі було зафіксовано більше 20 тис. випадків захворювання на коронавірус, 247 закінчились смертю. Напередодні було зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами материкового Китаю.

Коронавірус б'є не тільки по людях, а й по світовій економіці.

Оскільки вакцина досі не знайдена, ніхто не може оцінити, скільки часу знадобиться для повернення людей до нормального ритму життя. Через це компанії заморожують свою діяльність в Китаї і торгові відносини з ним.

До чого це може призвести?

Дані на ранок 4 лютого джерело: bloomberg

Коронавірус & SARS

Вплив коронавірусу на світ порівнюють з впливом SARS — важкого гострого респіраторного синдрому, який спалахнув у 2003 році в південно-китайській провінції Гуандун.

За кілька тижнів SARS вразив близько 37 країн. Було зареєстровано понад 8 тис випадків захворювання на вірус, з яких 916 закінчилися смертю хворих, летальність сягала 10,83%.

ВООЗ тоді також оголосила надзвичайний стан.

SARS понизив темпи росту Китаю з 2,8% до 1,8% та коштував світовій економіці більш ніж 30 млрд дол.

Кількість людей, заражених новим коронавірусом, вже перевищила кількість заражень внаслідок епідемії SARS. Через більшу паніку довкола поширення вірусу виникає припущення, що його вплив на економіку теж буде більшим.

В 2003 році 42% ВВП Китаю становили ті сфери промисловості, які стосувалися сфери послуг. Через заборону подорожей торгівля, ресторани, розваги і туризм постраждали найбільше. З того часу сфера послуг зросла до 54% ВВП.

До того ж тоді ВВП Китаю становив 4% світового об'єму, зараз — 17%.

Це означає, що вплив теперішнього вірусу може бути більшим за попередній.

Епідемія китайського коронавірусу може стати "чорним лебедем" 2020 року, який вплине на світову економіку істотніше, ніж фінансова криза та рецесія 2008-2009 років, пишуть у щотижневому огляді ринків аналітики Moody’s Analytics.

За оцінками Goldman Sachs, коронавірус може привести до зниження китайського ВВП на 0,4% в 2020 році.

Спалах вірусу припадає на святкування Нового року за місячним календарем, періоду найбільшого споживання в Китаї. Натомість, ріст споживання у Китаї в перший місяць 2020 року сповільнився удвічі порівняно з 5,5-6%, зафіксованими в останні місяці 2019 року.

Сировинні ринки пішли вниз

Напередодні коронавірус обрушився на китайські фондові ринки, і викликав падіння цін на нафту. Це свідчить про те, що інвестори сумніваються в здатності другої економіки світу стримати епідемію в безпечних для бізнесу межах.

Попит на нафту в Китаї впав приблизно на 3 млн барелів на добу, що становить близько 20% обсягу споживання, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Це найсерйозніший шок для попиту з часів фінансової кризи 2008-2009 року і найнесподіваніший після терористичних атак в США 11 вересня 2001 року.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що триваюче поширення коронавірусу може стримає зростання попиту на нафту, і це призведе до посилення перевиробництва через збільшення видобутку в Бразилії, Норвегії та США.

Citigroup знизив свій прогноз ціни Brent з 69 доларів до 54 доларів за барель в першому кварталі 2020 року і з 68 доларів до 50 доларів за барель у другому кварталі.

За інформацією Bloomberg, через це країни ОПЕК+ планують провести 4-5 лютого позачергове засідання технічного комітету.

Нафтовий танкер на терміналі готується вивантажити паливо. Чжоушань, Китай. джерело: VCG/cnbc

Загалом події в Китаї мають відчутний вплив і на інші сировинні ринки. Ціни на зернові та олійні культури на міжнародному ринку продовжують падіння.

Через ризики, пов'язані з поширенням коронавірусу, значно впав індекс цін на промислові метали. У середині січня 2020 року він знизився на 7,1%, а в кінці місяця він був найнижчим з червня 2017 року.

Індекс міді впав на 10,4%, нікелю — на 8,7%, олова — на 8,2%, цинку — на 7,3%, свинцю — на 4,6%, алюмінію — на 3,5%.

"Це пов'язано з великим впливом КНР на глобальну промислову активність", — пише Moody's Analytics.

Loading...

Мінус 420 мільярдів за один день

Китайський фондовий ринок також відчув на собі удар корона вірусу.

Основний індекс CSI 300, що розраховується на базі двох найбільших біржах континентального Китаю в Шанхаї і Шенжені акцій, обрушився на 9,1%. Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite — на 7,7%

За один день, 3 лютого, акції компаній Піднебесної, за розрахунками Reuters, втратили 420 млрд доларів. Таке падіння китайського фондового рику стало піковим за останні 12 років.

Обвал стався, незважаючи на спроби китайської влади перешкодити цьому.

Народний банк Китаю влив у фінансову систему 1,2 трлн юанів (173,8 млрд дол). Проте в перспективі превентивні заходи китайської влади щодо запобігання колапсу фінансового ринку дали позитивний результат.

На наступний день індекси почали відігравати падіння. 4 лютого за даними на 13.00 за київським часом CSI 300 виріс на 2,6%, Shanghai Composite — на 1,3%. До того ж, падіння китайського ринку в понеділок не поширилося на інші континенти: Європа закрилась в плюсі, в США — також без особливих змін.

джерело: www.voanews.com

Хто найбільше постраждав

Безумовно, найбільше постраждає Китай. Він опинився в економічній блокаді, що не може не позначитися на добробуті громадян.

Постраждає ринок зайнятості, де 290 млн мігрантів виконують низькооплачувану роботу в сфері обслуговування та на виробництві.Оскільки багато фабрик зачиниться, мільйонам працівників буде важко знайти роботу. Через великий попит на речі першої необхідності значно зростуть ціни.

Разом з тим провідна позиція Китаю у глобальних поставках так само вплине на світ.

Зараз це найбільший ринок автомобілів та напівпровідників, спонсор міжнародного туризму, провідний експортер одягу і текстилю, а також країна, де виготовляється найбільша кількість комп'ютерів та продукції Apple. Багато постачальників базуються недалеко від Ухані, де почався спалах пневмонії.

Боротьба з вірусом напевно призведе до руйнування дуже багатьох усталених ланцюжків поставок. Компанії відкладатимуть ухвалення рішень, поки не дізнаються більше про вплив вірусу.

ІТ-обладнання

На Китай припадає 21% світових витрат на ІТ-обладнання. Деякі найбільші виробники комп'ютерів та постачальників деталей розташовані в Китаї, і якщо буде сповільнення продажів, це обмежить попит на програмне забезпечення.

Китай — третій за величиною споживчий ринок Apple і місце для більшої частини ланцюжка поставок компанії. Apple має у Китаї близько 10 тис співробітників, а мережа поставок налічує кілька мільйонів працівників.

джерело: www.voanews.com

Більша частина робіт із збирання продукції компанії виконується в Китаї, тому нестача працівників вплине на кількість виготовлених гаджетів.

Apple тимчасово закриє свої магазини та корпоративні офіси на материковому Китаї через епідемію коронавірусу. Про закриття офісів у Китаї також заявили інші великі технологічні компанії, зокрема Amazon та Microsoft.

Авіація

Усе більше авіакомпаній скорочують авіасполучення з Китаєм.

Американська авіакомпанія United Airlines повідомила, що в період з 1 по 8 лютого вона припинила 24 рейси із США в Пекін, Гонконг та Шанхай.

Британська British Airways призупинила всі прямі рейси в Китай через спалах коронавірусу після того, як міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендувало не здійснювати поїздки в країну, крім важливих.

Тимчасово припинили авіасполучення з КНР, Грузія, Канада, Індонезія, Росія. Ці обмеження тимчасове, більшість авіаліній відклали польоти до кінця зимового навігаційного сезону — 29 березня 2020 року. Інші авіакомпанії вводять заходи, спрямовані на зниження ймовірності поширення вірусу.

Наприклад, тайванська авіакомпанія China Airlines повідомила, що заохочує пасажирів приносити свої власні пляшки з напоями, а Singapore Airlines дозволили екіпажу носити маски на рейсах у Китай.

Туризм та сфера обслуговування

Туризм — багатомільярдна індустрія в Китаї, особливо під час святкування китайського Нового року, — знищена через епідемію. Влада ізолює великі населені пункти, а люди уникають подорожей, побоюючись зараження.

Святкові урочистості скасовані, а основні туристичні місця зачинені. Втратять кошти туристичні компанії, готелі, перевізники, а також кінотеатри, оскільки у святковий сезон повинні були демонструватися кілька нових блокбастерів. Це може призвести до втрати робочих місць та росту споживчих цін.

Як відреагували світові компанії

Великі компанії миттєво відреагували на поширення вірусу.

Starbucks закрила понад 2 тис точок у Китаї, це половина від усієї кількості. McDonalds закрила сотні ресторанів, у магазинах Walmart Inc. закінчується продукція, а парки розваг Walt Disney Co. у Шанхаї та Гонконзі не працюють.

Google заявила, що тимчасово закриває свої офіси у Китаї і Тайвані, щоб убезпечити своїх співробітників від поширення китайського коронавірусу.

Також компанія скасовує відрядження співробітників у Китай і Гонконг. Працівникам, які перебувають у країні, рекомендують якнайшвидше повертатися і протягом двох тижнів працювати вдома. Компанія Honeywell International Inc. заявила, що обмежила поїздки в райони, уражені вірусом.

Автовиробники Ford Motor Co. та Fiat Chrysler Automobiles NV також обмежили поїздки в Китай. Компанія Nissan Motor Co., яка будує завод в Ухані, планує повернути додому частину своїх співробітників. Компанія Tesla тимчасово закрила свою нову фабрику, побудовану у Шанхаї.

Німецька хімічна компанія Petrofer Chemie H.R. Fischer GmbH + Co. KG заявила, що поширення вірусу може перешкоджати поставкам сировини та готової продукції. "У нас будуть проблеми, але поки рано говорити, який буде фінансовий вплив", — сказав керівний директор фірми Костянтин Фішер.

Наскільки сильно вірус вплине на світ? Це залежатиме від тривалості епідемії. Панічна реакція на ранніх стадіях може перевищувати реальні ризики, однак це може негативно позначитися на економіці Китаю та інших країн.

Вплив коронавірусу на Україну

В Мінекономіки вважають, що вплив китайського коронавіруса на економіку України буде мінімальним.

"Зазвичай прямий ефект — це вплив на туризм, який сповільнюється. В цьому випадку — на радість, зовнішній туризм в Україні маленький — він становить лише 2% ВВП",— наголошує міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

За словами урядовця, на товарообіг поки що це не матиме негативного впливу.

У Нацбанку запевняють, що спалах коронавірусу вплине на макроекономічні показники України у довгостроковій перспективі.

Проте і представники НБУ, і економісти одностайні в думці, що епідемія вірусу матиме вплив на боргові облігації країн — погіршується їхня привабливість для інвесторів.

Україні дуже пощастило з останнім розміщенням євробондів на 1,25 млрд євро, тому що воно сталось напередодні епідемії. Наразі ж зовнішня кон’юктура не дозволяє вигідно розміщувати євробонди через панічні настрої серед інвесторів.

У той же час 2020 рік є піковим для України по виплатах боргів і оцінюється в 15,4 млрд доларів. Тож при подальшому поширенні епідемії і за відсутності гарних новин про успіхи боротьби з вірусом настрої на фінансових ринках будуть тільки погіршуватись, що для України ускладнить залучення коштів на міжнародних ринках.