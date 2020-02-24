Коронавирус: акции итальянских компаний стремительно теряют стоимость

Распространение коронавируса повлияло на торги мировых бирж. Больше всего это ударило на котировки итальянских компаний.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

В частности, миланская биржа открылась с падения котировок на 3,4%, тогда как к середине дня падение составило 6%. На 3,2% упал индекс Dow Jones, а Nasdaq - на 4,5%.

Среди отдельных компаний наибольшее падение претерпели акции компаний, зависящих от экспорта. В частности, акции Juventus упали на 11%, Salvatore Ferragamo - на 9,5%, Cnh e St - на 8%.

"Мы ожидаем негативного, но временного воздействия на итальянский ВВП. Основные риски связаны с компаниями, которые имеют деятельность, непосредственно связанную с туристическими потоками и сферы роскоши и компаниям, которые имеют высокую концентрацию производственной деятельности в Северной Италии", - отмечают в отчете экспертов Equita.

Распространение коронавируса и меры, предпринимаемые для ограничения потока путешественников, имеют серьезные последствия для титулов авиакомпаний и транспортных компаний, туроператоров и гостиничных сетей по всей Европе.

Акции Easyjet упали на 12%, Ryanair - на 10%, а туроператора Tui - на 8,4%.

Напомним, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек. 225 человек - инфицированы.

Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Европейская правда