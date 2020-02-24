Коронавірус: акції італійських компаній стрімко втрачають вартість

Поширення коронавірусу вплинуло на торги світових бірж. Найбільше це вдарило на котування італійських компаній.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Corriere della Sera.

Зокрема, міланська біржа відкрилася з падіння котувань на 3,4%, тоді як у середині дня падіння склало 6%. На 3,2% впав індекс Dow Jones, а Nasdaq - на 4,5%.

Серед окремих компаній найбільше падіння зазнали акції компаній, залежних від експорту. Зокрема, акції Juventus впали на 11%, Salvatore Ferragamo – на 9,5%, Cnh e St – на 8%.

"Ми очікуємо негативного, але тимчасового впливу на італійський ВВП. Основні ризики пов'язані з компаніями, які мають діяльність, безпосередньо пов’язану з туристичними потоками та сферою розкоші та компаніям, які мають високу концентрацію виробничої діяльності у Північній Італії", - відмічають у звіті експертів Equita.

Поширення коронавірусу та заходи, що вживаються для обмеження потоку мандрівників, мають серйозні наслідки для титулів авіакомпаній та транспортних компаній, туроператорів та готельних мереж по всій Європі.

Акції Easyjet впали на 12%, Ryanair – на 10%, а туроператора Tui - на 8,4 %.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей. 225 людини – інфіковані.

Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Європейська правда