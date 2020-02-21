Самые востребованные професии в 2019 году

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Рекрутинговый портал hh.ua | grc проанализировал базу вакансий, размещенных за 2019 год и выбрал самые востребованные профессии.

Об этом сообщает Ain.

Согласно исследованию, в 2019 году больше всего вариантов по трудоустройству имели IT-шники и менеджеры по продажам. На третьем месте маркетологи.

Четвертое место разделил административный персонал и представители сферы производства — 6%. По сравнению с 2018 годом, доля предложений в категориях "Бухгалтерия" и "Рабочий персонал" снизилась до 4-5%.

В список профсфер с низкой конкуренцией попали предложения от Государственного центра занятости, а также те, в которых ощущается кадровый дефицит. На одну вакансию в этих профессиях приходилось от 1,4 до 3,2 резюме.

Напомним:

Правительство одобрило законопроект о труде, он предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.

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