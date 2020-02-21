Найбільш затребувані професії у 2019 році

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Рекрутінговий портал hh.ua | grc проаналізував базу вакансій, розміщених за 2019 рік і вибрав найбільш затребувані професії.

Про це повідомляє Ain.

Згідно з дослідженням, в 2019 році найбільше варіантів з працевлаштування мали IT-шники та менеджери з продажу. На третьому місці маркетологи, а четверте місце розділили адміністративний персонал та представники сфери виробництва - 6%. У порівнянні з 2018 роком, частка пропозицій в категоріях "Бухгалтерія" і "Робочий персонал" знизилася до 4-5%.

У список профсфер з низькою конкуренцією потрапили пропозиції від Державного центру зайнятості, а також ті, в яких відчувається кадровий дефіцит. На одну вакансію в цих професіях доводилося від 1,4 до 3,2 резюме.

Нагадаємо:

Уряд схвалив законопроєкт про працю, він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.

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