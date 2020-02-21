Найбільш затребувані професії у 2019 році
Рекрутінговий портал hh.ua | grc проаналізував базу вакансій, розміщених за 2019 рік і вибрав найбільш затребувані професії.
Про це повідомляє Ain.
Згідно з дослідженням, в 2019 році найбільше варіантів з працевлаштування мали IT-шники та менеджери з продажу. На третьому місці маркетологи, а четверте місце розділили адміністративний персонал та представники сфери виробництва - 6%. У порівнянні з 2018 роком, частка пропозицій в категоріях "Бухгалтерія" і "Робочий персонал" знизилася до 4-5%.
У список профсфер з низькою конкуренцією потрапили пропозиції від Державного центру зайнятості, а також ті, в яких відчувається кадровий дефіцит. На одну вакансію в цих професіях доводилося від 1,4 до 3,2 резюме.
Нагадаємо:
Уряд схвалив законопроєкт про працю, він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.
Читайте також: Ринок праці у 2020: попит на гуманітаріїв і пенсіонерів, штатний психолог, Siri та моніторинг працівників.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua