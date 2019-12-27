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Миллион рабочих мест за 5 лет: правительство одобрило законопроект о труде

Пятница, 27 декабря 2019, 13:18

Правительство одобрило законопроект о труде, он предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

"Реформа рынка труда - 1 млн новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца.

5 ключевых нововведений:

- сохранение и расширение социальных прав работников;

- увеличение количества легальных рабочих мест;

- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

- повышение доходов работников по всей Украине;

- гармонизация украинского законодательства с европейским ", - пишет Гончарук.

Премьер надеется, что в следующем году законопроект поддержит Верховная Рада.

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правительство Минэкономразвития

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