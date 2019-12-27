Миллион рабочих мест за 5 лет: правительство одобрило законопроект о труде
Правительство одобрило законопроект о труде, он предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
"Реформа рынка труда - 1 млн новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца.
5 ключевых нововведений:
- сохранение и расширение социальных прав работников;
- увеличение количества легальных рабочих мест;
- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
- повышение доходов работников по всей Украине;
- гармонизация украинского законодательства с европейским ", - пишет Гончарук.
Премьер надеется, что в следующем году законопроект поддержит Верховная Рада.
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